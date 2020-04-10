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Beytüşşebap'ta dezenfekte noktaları oluşturuldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde el dezenfekte noktaları oluşturuldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde el dezenfekte noktaları oluşturuldu.


Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan tarafından ilçenin dört bir yanına korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte noktaları kuruldu. Belediye başkanı Habip Aşan korona virüs salgınından kurtulana kadar dezenfekte noktalarının kalacağını söyledi. Başkan Aşan, "Korona virüs ile mücadele kapsamında halkımızın yoğun olarak uğradığı kamu kurumlarının ve iş yerlerinin önlerine el dezenfektan istasyonları kurduk. Halkımızın sağlığı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah ülkemizi kasıp kavuran bu beladan bir an önce kurtulacağız" dedi.


Vatandaşlar dezenfekte noktaları için Başkan Aşan'a teşekkür etti.

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