Beytüşşebap'ta ekipler 4 gündür karla mücadele ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 gün önce başlayan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığının yer yer 1 metreye kadar ulaştığı yüksek rakımlı yerleşim yerlerine giden yolları açan ekipler 4 gündür aralıksız çalışıyor. Kaymakamlığa bağlı İlçe Özel İdare ekipleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri günlerdir aralıksız yol açmaya çalışıyor.

İlk günde 18 köy yolunu kapatan şiddetli kar yağışı sonrası Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli'nin talimatıyla 4 gündür çalışan ekipler tüm köy yollarını tekrar ulaşıma açtı. Dozer operatörü İrfan Cin, günlerdir karla mücadele etkilerini ifade etti. Cin, "Kar berekettir ancak işimiz gereği sürekli yol açmak zorundayız. 4 gündür aralıksız çalışıyoruz. Bu gün itibariyle köy yollarımızın tamamı açık durumda" dedi.