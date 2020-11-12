Beytüşşebap'ta fidanlar toprakla buluştu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından binlerce fidan toprakla buluştu.

Beytüşşebap'ta kaymakamlık ve belediye ekipleri, Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Projesi kapsamında kent genelinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, Türkiye'deki orman varlığını arttırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye Bırakmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Kaymakam Meşeli, "Gençlerle bir araya gelerek fidanlar toprakla buluşturuldu. Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere en güzel cevap bu oldu. Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes diyoruz" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde iki yıldır devam eden bu güzel projenin hayırlı olmasını diliyorum. Topyekun bir seferberlik var, ülke genelinde milyonlarca fidan dikiliyor. Güzel bir Türkiye için hep birlikteyiz. Beytüşşebap'tan fidan dikerek tüm dünyaya nefes olduk inşallah" diye konuştu.