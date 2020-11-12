İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap'ta fidanlar toprakla buluştu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından binlerce fidan toprakla buluştu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından binlerce fidan toprakla buluştu.


Beytüşşebap'ta kaymakamlık ve belediye ekipleri, Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Projesi kapsamında kent genelinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, Türkiye'deki orman varlığını arttırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye Bırakmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Kaymakam Meşeli, "Gençlerle bir araya gelerek fidanlar toprakla buluşturuldu. Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere en güzel cevap bu oldu. Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes diyoruz" dedi.


Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde iki yıldır devam eden bu güzel projenin hayırlı olmasını diliyorum. Topyekun bir seferberlik var, ülke genelinde milyonlarca fidan dikiliyor. Güzel bir Türkiye için hep birlikteyiz. Beytüşşebap'tan fidan dikerek tüm dünyaya nefes olduk inşallah" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.