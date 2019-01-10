İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap'ta gazeteciler günü kutlandı

Beytüşşebap’ta ilk defa gazeteciler günü münasebetiyle kaymakamlık yemek verdi.

Beytüşşebap'ta ilk defa gazeteciler günü münasebetiyle kaymakamlık yemek verdi.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ajans muhbabirlerini günü kutlandı. İlçe kaymakamı aynı zamanda belediye başkan vekili İsmail Pendik 10 ocak gazeteciler ve mülki amirler günü münasebetiyle bir yemek verildi. İlçede ihlas haber ajansı muhabiri Serdar Gükçe ve Demiröğren haber ajansı Muhabiri Emin Bal için bir toplantı düzenledi. Toplantıya Kaymakam Pendik, Cumhuriyet başsavcısı Oğuz Yılmaz, savcı Türker Samet Kıroğlu, Hakim Ali Onur Tüzün, Hakim Gamze Sığın öğle yemeğine katıldı. Öğretmen evinde verilen yemek öncesi gazetecilerin gününü kutlayan protokol üyeleri birlikte yemek yedi.


Kaymakam Pendik burada yaptığı konuşmada gazetecilerin gününü kutlayarak şu sözleri sarf etti. ‘'Devletimizin il ve ilçelerinde yürütme vasıtası olan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini etkili ve verimli alması için gerekli eşgüdümü sağlayan ve tüm dezavantajı insanlarımıza şefkatle hizmet eden mülki idare amirlerin günü kutlu olsun aynı zamanda bu gün çalışan gazeteciler günü kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında köprü vazifesi üstlenen,demokrasinin en önemli dinamiklerinden olan kamu hizmetlerinin kalitesini artması için kamuoyu denetimi mekanizmasının işlenmesini sağlayan tüm gazetecilerimizin 10 ocak çalışan gazeteciler günü kutlu olsun'' dedi.


Cumhuriyet başsavcısı Oğuz Yılmaz ise başta Beytüşşebap'taki gazeteciler olmak üzere tüm çalışan gazetecilerin gününü kutlayarak tüm çalışan gazetecilerin adına makamında ağırladığı muhabirlerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.