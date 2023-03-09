Beytüşşebap'ta geleceğin elektrik ve elektronikçileri bu okuldan

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilk defa elektrik atölyesi açılışı yapıldı. Yeni açılan atölyede öğrenciler, elektrik alanında uzmanlaşacak.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki çok programlı Anadolu lisesinde bir sınıfta elektrik atölyesi açılışı yapıldı. Okulun birinci katında kurdele kesimi sonrası 26 öğrencinin eğitim aldığı atölyede incelemelerde bulunan Kaymakam Kemal Ülkü, sınıf öğretmeninden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlçede açılan elektrik atölyesiyle öğrenciler, meslek bölümlerine hazırlık aşaması için uygulamalı ve teorik çalışmalarla kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Yüzlerce öğrenci için iş imkanı sunacak olan atölyede, birçok cihazın tanıtımı yapıldı.

Elektrik elektronik teknolojisi öğretmeni Gülser Taştan, zayıf ve kuvvetli akımların deneyleri ile kumanda teknikleri atölyesi ve kompakt çalışmaları yapıldığını söyledi. Beytüşşebap'a katma değer katacak atölyeden çok verim aldıklarını belirten Taştan, bugün de atölyenin açılışını yaptıklarını ifade etti.

Öğrenci Barış Yacan ise, 26 arkadaşıyla beraber bu atölyede çalıştıklarını dile getirerek elektrikçi olmak istediğini, bu yüzden bu bölümü seçip çok güzel verim aldığını kaydetti.

Açılışa; Kaymakam Kemal Ülkü, Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.