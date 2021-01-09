Beytüşşebap'ta Genç Ofisi açıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir sınıf, Genç Ofise dönüştürüldü.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in talimatlarıyla Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir sınıf Genç Ofisi olarak dizayn edildi. Sınıfa getirilen malzemeler döşendikten sonra kitaplar yerleştirildi. Beytullah Birlik, tek bir genç bile olsa kendisine ulaşıp sporun tüm dallarını sevdireceklerini söyledi. Birlik, "İlimiz genelinde birçok ilçede genç ofislerimizi açtık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatlarıyla sporun tüm dallarının yanı sıra gençlerimizin daha güzel bir ortamda çalışmalarını hedefliyoruz. Gençlik Merkezlerimizde her türlü spor kulüplerimiz var ve bir tek genç bile bırakmayacağız. Yeni açılacak olan Genç Ofisin Beytüşşebaplı gençlere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.