Beytüşşebap'ta gençler namazda buluyor

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından 'sabah namazına giden gençler ümmeti uyandıracak' şiarıyla başlatılan proje kapsamında gençler sabah namazında bir araya geliyor.

Beytüşşebap Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'sabah namazına giden gençler ümmeti uyandıracak' projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah namazına kalkıp camilere gelen vatandaşlar namazlarını kıldıktan sonra hep birlikte dua etti. daha sonra açılan yer sofrasında birlikte kahvaltı yapan vatandaşlar, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Molla Hüseyin El Bateyi Cami imamı Nebi Cin, bu projenin he hafta devam edeceğini söyledi. Gençlerin camilere gelmesi için projeler ürettiklerini kaydeden Cin, "Sabah namazına giden gençler ümmeti uyandıracak şiarıyla kaymakamlık ve müftülüğün ortaklaşa bir çalışması var. Amacımız gençlerimizi camilere teşvik etmek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, bugün çok güzel bir katılım sağlandı, bu projenin yayılması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.