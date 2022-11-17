Beytüşşebap'ta kadın girişimci açtığı atölye ile istihdam sağladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde girişimci Sevda Timur, devlet destekli açtığı atölyesinde istihdam ettiği 50 kişi ile günde bin adet eşofman takımı üreterek, yurt dışına ihraç ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde Sevda Timur adlı girişimci, devletten aldığı destekle açtığı tekstil atölyesinde 50 kişiye istihdam sağlıyor. İlçede açılan ilk atölyede günde bin eşofman takımı yapılarak yurt dışına gönderilirken, kışlık elbise üretimi de yapılıyor. İlçe merkezindeki atölyeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, atölye çalışanlarından bilgi aldı. Daha sonra çalışanlarla beraber öğle yemeği yiyen Kaymakam Ülkü, "Devletin desteği bütün girişimci vatandaşlarımıza sunuluyor. İnşallah daha çok atölye açılacaktır" dedi.

İş kadını Sevda Timur ise, "İlçemizde ilk defa iş yeri açılıyor. Tamamen devlet destekli atölye, 50 kişi çalışıyor. Yaptığımız ürünleri Irak'a gönderiyoruz. Günde bin ürün yapıyoruz. Bu tür işletmelerin daha da artmasını istiyoruz. Çok yoğun ilgi var" diye konuştu.