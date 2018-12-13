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Beytüşşebap'ta kapanan köy yollar ulaşıma açıldı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yolları yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yolları yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak İl Özel İdaresi ekipleri günlerdir yoğun mesai harcıyor. Ekipler askeri üs bölgeleri ve yüksek rakımlı köylerin kapalı yollarlarını açmak için seferber oldu. İlçe Özel İdare Müdürü Orhan Timur, merkez ve köyler şu an itibariyle kapalı yolun olmadığını ekiplerin sürekli çalıştıklarını belirtti. Timur, “Günlerdir yüksek rakımlı yerleşim yerlerde kar yağışı etkili oldu. Özel idare ekiplerimize talimat verdik yolların sürekli açık tutulması gerektiği ile ilgili çok şükür kar nedeniyle kısa süreliğine kapanan yolları temizliyoruz. Şimdi ilçe ve köylerinde kar ve heyelan nedeniyle kapanan yolumuz yok''dedi.

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