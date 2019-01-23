Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 3, bazı bölgelerde ise 6 metreye kadar ulaştı. Kar nedeniyle birçok ulaşıma kapanan köy yolları açılıyor. Ekipler, köy yollarının yanı sıra, Kato Dağı ve Kerkür üs bölgesine giden yolların açılması için yoğun çaba gösteriyor.

Beytüşşebap'ta kar esareti sürüyor. İlçede, etsini sürdüren yağış yüzünden kar kalınlığı bazı bölgelerde 3, bazı bölgelerde ise 6 metreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede, belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla birçok köy yolu ulaşıma açıldı. Ekipler, köy yollarının yanı sıra, 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı ve 3 bin rakımlı Kerkür üs bölgesine giden yolların açılması için yoğun çaba gösteriyor. Çalışmalar gece ve gündüz devam ediyor.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Beytüşşebap'ta iki haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirterek, “Tüm ana yollar ve köy yollarını ulaşıma açtık. Bazı köylerin mahalleleri kalmıştı, bunlar da bu gün itibariyle açılıyor. Ayrıca Kato ve Kerkür üs bölgelerimizdeki silahlı kuvvetlerimizin yolları sürekli açık tutulmaya çalışılıyor. Ekiplerin karla mücadelesi görüntülerde mevcut. Allah'a şükür şimdiye kadar uzun süreli yollarımız kapanmadı. İlçe merkez ve tüm köylerde kış etkili olmasına rağmen fazla bir süre geçmeden yolların tamamı açılıyor” dedi.