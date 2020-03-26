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Beytüşşebap'ta kar nedeni ile kapanan köy yolları açılıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeni ile kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeni ile kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor.


Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı nedeni ile yüksek rakımlı köy yolları ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kapalı olan köy yolları tekrar ulaşıma açıldı. Gökçe köyünde yaşayan Sedat Timur isimli vatandaş, günlerdir kapalı olan köy yolunu tekrar ulaşıma açan ekiplere teşekkür etti. Timur, "Köyümüz yüksek rakımda bulunuyor. Bu yüzden sürekli yollarımız kapalı kalıyor. Beytüşşebap Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Ekipler bu gün itibariyle yollarımızı açtı, kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

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