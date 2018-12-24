İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinden beridir etkisini arttırarak devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinden beridir etkisini arttırarak devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalındığı 20 santimetreye kadar ulaştı.


Beytüşşebap'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağış, ilçe merkezi ve köylerindeki yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Belediye ve Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri araçlarına zincir takmaları yönünde uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.