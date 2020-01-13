Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimli yerlerde 2 metreyi aşan kar, hayatı durma noktasına getirdi. Ömer Gökçe isimli vatandaş, çetin geçen kış aylarında hayvanlarına yem vermek için kilometrelerce yol kat edip meşe yapraklarını taşıyarak köye getiriyor. Gökçe, "Kış etkisini göstermeye devam ediyor. Meşe ağaçlarının yapraklarını topluyoruz. Kilometrelerce yol gidip geliyoruz. Kar esareti iki haftadır sürüyor. Kış ayları bölgemizde her zaman zorlu geçiyor" dedi.