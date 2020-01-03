Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki yollar belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Beytüşşebap'ta aralıklarla devam eden kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı sonrası harekete geçen Beytüşşebap Belediyesi ekipleri, ilçede kar temizleme çalışmaları başlattı. İlçe merkezindeki Cumhuriyet caddesinde karları temizleyen ekipler karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkarıyor.

Uludere Belediye Başkanı Habip Aşan karla mücadele çalışmalarını günler önce başlattıklarını söyledi. Aşan, "İlçe genelinde yağan kar sonrası ekiplerimiz mahalle aralarında temizleme çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın daha rahat etmeleri için hem ekipler hem de kepçe ve kamyonlarla karları temizlemeye çalışıyoruz. Kış bitene kadar çalışmalarımız gece gündüz devam edecek" dedi.