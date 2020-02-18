İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap'ta karla mücadele çalışmaları

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler, gece geç saatlere kadar cadde ve sokaklarda kar yığınlarını temizledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler, gece geç saatlere kadar cadde ve sokaklarda kar yığınlarını temizledi.


Beytüşşebap'ta kar kalınlığı yarım metreyi geçince Belediye ekipleri çarşıda akşam saatlerinde mesai yaptı. Beytüşşebap Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Trafiğin sakin olduğu zamanı tercih eden ekipler boş caddelerde kar yığınlarını temizledi.


2 kepçe 2 kamyonla gece geç saatlere kadar çalışan ekipler tüm çarşıyı temizledikten sonra çalışmalara ara verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.