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Beytüşşebap'ta kartpostallık görüntüler

ŞIRNAK (İHA) – Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi, doğal güzelliği ile büyülüyor.

ŞIRNAK (İHA) – Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi, doğal güzelliği ile büyülüyor. İlçede bahar aylarının gelmesi ile kartpostallık görüntüler oluştu.


Son dönemlerde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adı terörle anılmaktan kurtulan Beytüşşebap ilçesi, doğal güzellikleri ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlkbahar aylarının gelmesi ile birlikte kente yeşil renk hakim olurken, çiftçiler de hayvanlarını dağlık alanlarda otlatmaya başladı. Birçok köyün içinden geçen Habur Çayı ile eşsiz bir görüntü oluşturan ilçeyi saran yeşil tonları kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Komato bölgesinden geçen Habur Çayı'nın debisi, kar ve yağmur suları ile birlikte yükseldi. Dağlık alanların arasında süzülen çay, havadan görüntülendi. Huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber adeta cennet bahçesi görünümündeki alanlar, doğaseverlerin gözde yeri haline geldi.

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