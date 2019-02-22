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Beytüşşebap'ta kitap okuyup özet çıkaran gençlere altın hediyesi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan ’Okumak altındır’ projesi kapsamında 19 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan 'Okumak altındır' projesi kapsamında 19 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi.


Beytüşşebap ilçesinde 'Okumak altındır' projesini hayata geçiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, şimdiye kadar 19 öğrenciye çeyrek altın hediye etti. Kaymakam Pendik, bir kitabın bir insan olduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, "Bir kitabı okursanız bir insanı tanımış olursunuz. Ufkunuz genişler ve geleceğe daha emin adımlarla adım atarsınız. İlçemize geldiğimiz günden itibaren bir çok projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. Okumak altındır projesini hayata geçirmemizin birinci şartı öğrencilerimize kitap okumayı aşılamak oldu. Büyük bir mesafe kat ettik. Neredeyse tüm okullarda öğrenciler kitap okuma yarışına girdi. Allah'ın izniyle projemiz her geçen ün meyvesini vermeye devam edecektir." dedi.


Proje kapsamında 5 kitap okuyup özetini çıkaran öğrencilere çeyrek altın hediye ediliyor

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