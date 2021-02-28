Beytüşşebap'ta köylülerin çığ riski altında saman mesaisi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde köylüler, bahar aylarında topladıkları samanları çığ riskine rağmen karlı dağları aşıp köye indiriyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde hayvancılıkla uğraşan köylüler, yaz aylarında 1214 rakımlı dağ zirvelerinde biçtikleri ot ve samanları kış aylarında hayvanlarına vermek için yer yer 2 metreyi aşkın karın bulunduğu dağlara çıkmak zorunda kalıyor. Dağda toplayıp brandalarla samanları örten köylüler, kış aylarında tehlikeli çığ bölgelerine tırmanıp küreklerle kar kütlelerini temizliyor. Ayaklarına bağladıkları kelelerle dağa tırmanan köylüler, burada çıkardıkları samanları brandalar üzerine bırakıp bağladıktan sonra 6 kilometre yokuş aşağı köye inmeye çalışıyor.

Fevzi Temel isimli köylü, bahar aylarında topladıkları samanları almak için çığ bölgesinde 6 kilometre yol yürüdüklerini söyledi. Temel, "Zor ve yorucu bir iş ama mecburuz. Yetkililere seslenmek istiyoruz. Biçeneklerimiz var ama yollar yok, iş makinaları gelirse biçeneklerimize yol oluşur, biz de bu zorlu süreçten kurtulmuş oluruz" dedi.

Mustafa Gökçe isimli köylü ise, "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Bu köyde kaldığımdan sürekli hayvancılıkla uğraşıyorum. Ömrüm bu dağlarda ot biçmekle geçti. Çok yoruluyoruz ama mecburuz" diye konuştu.