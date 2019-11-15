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Beytüşşebap'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.


Beytüşşebap İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan Mevlid-i Nebi Haftası programı Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, Belediye Başkan Vekili Elind Adıyaman, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve öğrenciler katıldı.


Sayı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.


Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri hediyelerinin takdim edilmesi sonrası program sona erdi.

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