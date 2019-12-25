Beytüşşebap'ta öğrenciler zırhlı araçla şehir turu attı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler, askeri zırhlı araca binerek şehir turu attı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler, askeri zırhlı araca binerek şehir turu attı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Çığlıca Köyü İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle beraber ilçe merkezinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Birlik kapısında öğrencileri karşılayan İçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, öğrencileri zırhlı araçlara bindirdi. İlk defa zırhlı araçlara binen öğrenciler, şehir turu attı.
Daha sonra öğle yemeğini Mehmetçikle beraber yiyen öğrenciler, ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyaret, binbaşı Erbağ tarafından öğrencilere hediyelerin verilmesi ile sona erdi.