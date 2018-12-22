Beytüşşebap'ta 'Okumak Altındır' projesi meyvesini verdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören öğrenciler ‘Okumak altındır' projesi kapsamında ödüllerini aldı. 5 kitap okuyup özetini çıkaran öğrencilere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı İsmail Pendik tarafından çeyrek altın hediye edildi.

Beytüşşebap kaymakamlığının hayata geçirdiği ‘Okumak Altındır' projesi kapsamında onlarca öğrenci ödüllendirildi. İlçe kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, ilçede hayata geçirilen projenin Türkiye genelinde sadece Beytüşşebap'ta olduğunu vurgulayarak kitap okumanın önemini aşılamak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Kaymakam Pendik, proje sayesinde öğrencilerin daha çok telefon kullanmak yerine kitap okuma alışkanlığının artacağına dikkat çekerek, "İlçemizde hayata geçirdiğimiz okumak altındır projesi kapsamında bir çok öğrencimiz çeyrek altınla ödüllendirildi. Binlerce öğrencimize kitap dağıtıp ilk beş kitabı okuyup özetini çıkaracak olan öğrencilerin ödüllendirileceğini bizzat ben okul okul gezip kardeşlerimizi bilinçlendirip söylemiştim. Türkiye'de sadece Beytüşşebap'ta uygulanan proje sayesinde öğrencilerimiz akıllı telefon kullanacaklarına kitap okuyup ülkemize hayırlı birer fert olmalarını istedik. Proje ilk meyvesini verdi. İnşallah bu proje sayesinde öğrencilerimiz milletimize ülkemize hayırlı birer fert olacaktır" dedi.