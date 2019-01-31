İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap'ta polis halkla bir araya geldi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, polis teşkilatı halkla bir araya gelerek ilçede emniyet asayiş ve trafikle ilgili görüş alış verinde bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, polis teşkilatı halkla bir araya gelerek ilçede emniyet asayiş ve trafikle ilgili görüş alış verinde bulundu.


Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlarla bir araya gelmek ve sorunlara ortak çözüm bulmak amacıyla ilk defa bir toplantı düzenledi. İlçedeki emniyet, asayiş ve trafikle ilgili düzenlenen toplantıya, muhtarlar, ihtiyar heyeti, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda ilçedeki sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin karşılıklı görüşler aktarıldı.


Toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.