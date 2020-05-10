Beytüşşebap'ta polisler yaşlılara maske ve eldiven dağıttı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları serbest bırakılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara güvenlik güçleri tarafından maske ve eldiven dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabileceklerini açıkladı. Beytüşşebap ilçesinde saat 11.00'de kısıtlamanın kaldırılmasının ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı. Kentte görevli güvenlik güçleri de 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske ile eldiven dağıtıp sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini istedi.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları korona virüsten korumak için sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini hatırlattı. Kaymakam Pendik, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile İçişleri Bakanlığımızın da genelgesi ile pazar günü saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağı çıkabilecekleri açıklanmıştı. Vatandaşlarımızın korona virüsten olumsuz etkilenmemesi için valimizin bize talimatları oldu yaşlılara maske dağıtımı konusunda. Beytüşşebap'ta sokağa çıkan yaşlılarımıza, olumsuz etkilenmemeleri için maske dağıttık. Onlar bizim başımızın tacıdır" dedi.

Sokağa çıkan yaşlılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.