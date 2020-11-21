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Beytüşşebap'ta sonbahar ahengi görenleri hayran bıraktı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, sonbahar ile birlikte sararan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, sonbahar ile birlikte sararan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yüksek kesimlerin karla kaplı olduğu ilçe renk cümbüşüne döndü.


Sonbahar aylarının son günlerine girilirken Beytüşşebap ilçesinde renk cümbüşü oluştu. Yüksek rakımlı dağ zirveleri beyaza bürünürken alçak kesimli yerleşim yerlerinde ise yeşillikler içinde kalan evler ve dereler kartpostallık görüntülere sahne oldu. Doğa fotoğrafçısı olan Serdar Gükçe tüm doğa severleri Beytüşşebap'a davet etti. Gükçe, "İlçemiz yılın her vakti bir başka güzel. Sonbahar aylarında yaprak döken ağaçlar ilçemizi daha da güzelleştiriyor. İlçe merkez ve köylerinde bugün bir çok fotoğraf çektim. Her yıl bölgemizi tanıtmak amaçlı Uludere ve Beytüşşebap ilçelerini gezerek fotoğraf sergileri açıyorum. Bir fotoğrafçı olarak herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

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