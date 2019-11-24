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Beytüşşebap'ta sonbahar güzelliği

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sonbaharın gelmesi ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu alanlar fotoğrafçıların uğrak merkezi oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sonbaharın gelmesi ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu alanlar fotoğrafçıların uğrak merkezi oldu.


Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde sonbahar mevsiminin gelmesiyle beraber ağaçlar yaprak döktü. Dere ve vadi kenarlarında dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dökülen yaprakların oluşturduğu görüntü fotoğraf meraklılarının ve ara tatili fırsat bilen öğrencilerin de ilgisini çekti. Payizadar Uysal isimli öğrenci, Habur Çayı kenarına piknik yapmaya geldiklerini belirterek, "İlçemizde sonbahar çok güzel. Yapraklar dökülünce her taraf çok güzel oldu. Herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

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