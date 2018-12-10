Beytüşşebap'ta sorunların çözümü için her ay halk toplantıları yapılıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kangrenleşen sorunların çözümü için her ay halk toplantısı gerçekleştiriliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine atandığında halk toplantılarının her ay yapılması kararını alan Kaymakam ve Belediye Başkanı İsmail Pendik, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışıyor. Kaymakam ve Belediye Başkanı İsmail Pendik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, kurum amirleri, aşiret liderleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla bu ay 3'üncüsü düzenlenen toplantıda ‘Köylerde Çamurlu Yollar Kalmayacak' projesi ile diğer projeler ele alındı. İlçeye bağlı Başaran, Ayvalık, Aşağıdere, Bolağaç köylerindeki yolların parke taşları ile döşendiği belirtilen toplantıda, yapımı devam eden okullar hakkında da vatandaşlar bilgilendirildi. Muhtarların ve vatandaşların taleplerinin karşılanması için çalışma başlatıldı.

Kaymakam Pendik, görev süresince halkın hizmetkarı olmak için çalışacaklarını belirterek, vatandaşların her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

Terör bitti, halk rahat bir nefes aldı

Beytüşşebap ilçesinde son iki yıldır başarılı operasyonlar ile bölgenin teröristlerden temizlenmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Terörün bitmesiyle ilçe ve köylerde yatırımlar başladı, yeni projeler hayata geçti.