Beytüşşebap'ta tohumlar toprakla buluşuyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber tohumlar toprakla buluşturuluyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber ilk bahar aylarında hazırlık yapan köylüler domates,biber,salatalık ve patlıcan tohumlarını toprakla buluşturdu. ilk bahar aylarında küçük seralar yaparak sebze tohumlarını viyollere koyan köylüler 2 ay boyunca filizlenmesini bekleyecek. Çiftçilerden Sebahattin Gökçe, “Büyük sera yapmaya gücümüz yetmiyor bende burada küçük seralar yapıp hazırlık yapıyorum. Büyük bir sera olsaydı. Fidelerle geçim sağlayabilirdim belki” dedi.