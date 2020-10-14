Beytüşşebap'ta toprak yollar asfaltlandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde toprak olan grup köy yolları asfaltlandı.

Beytüşşebap ilçesindeki köylerin yolları yeniden yapıldı. Pirinçli, Koyunoba, Akçayol ve Boğazören grup köy yolları birinci kat asfalt yapım işi tamamlanarak kullanıma açıldı. İlçe Özel İdaresi ve kaymakamlık tarafından yapılan ihaleyle müteahhit firma kısa sürede verilen işi tamamlayarak yolu hizmete açtı. İlçe kaymakamı Hasan Meşeli yapılan yolların hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemizdeki birçok grup yolunun yol çalışmaları bitti. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde sürekli. Koyunoba, Prinçli, Akçayol, Boğazöğren ve Kavaklı köy yolları birinci kat asfaltlandı. Bu güzel hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.