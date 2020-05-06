İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap'ta Trafik Haftası etkinlikleri

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıldı.


Beytüşşebap'ta emniyet ve jandarma ekipleri, ilçe genelinde bulunan farklı uygulama noktalarında Trafik Haftası münasebetiyle sürücüleri bilgilendirerek broşür ve afiş dağıttı. İlçe merkez ve köylerindeki trafik ekipleri sürücüleri durdurarak emniyet kemeri önemini anlattı. Durdurulan araçlarda uygun mesafe korunarak rutin kontroller yapıldıktan sonra sürücülere trafik kurallarının olduğu bilgi notları verildi.


Sürücülerden Abdullah Adıyaman ekiplerin Trafik Haftasını kutladı. Adıyaman, "Güvenliğimiz için gece gündüz yollarda çalışan tüm birimlerimize çok teşekkür ederim. Trafik Haftası nedeniyle bize bilgi notları verildi, emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Bu tür uygulamalar sayesinde inşallah kaza riski azalır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.