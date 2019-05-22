Beytüşşebap'ta Türkçe ve Kürtçe ilahi dinletisi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın düzenlediği iftar programında Türkçe ve Kürtçe ilahi dinletisi sunuldu. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik halkı Türkçe ve Kürtçe selamlayarak dualar etti.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı İsmail Pendik'in yanı sıra Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, hakimler siyasi parti temsilcileri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Beytüşşebap Kaymakamlığının düzenlediği iftar programında Kürtçe ve Türkçe pankartlar asıldı. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, gelen misafirleri Türkçe ve Kürtçe selamlayarak dualar etti. Duaların ardından bir konuşan Kaymakam Pendik, sofralarının birlik ve beraberlik sofrası olduğunu söyledi.

Kaymakam Pendik, “Rabbim bundan sonrada beraber olmayı her alanda nasip etsin. Beytüşşebaplı kardeşlerim artık huzuru, birliği, beraberliği ve geleceği konuşuyor. Geçmiş karanlıktı ama yüce Rabbimin izniyle güzel günler gördük göreceğiz. Allah hepimizi affetsin. Askeriyle polisiyle Türk'üyle Kürt'üyle bu sofrada orucumuzu açacağız. Beytüşşebap deyince kötü imaj artık yok oldu. Çok şükür halkımızın destekleriyle huzur ortamını sağladık” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte iftarlarını açtı. Programın sonunda ise Türkçe ve Kürtçe ilahi dinletisi sunuldu.