Beytüşşebap'ta Ulu Cami inşaatı sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Ulu Cami inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kurban bayramında faaliyete geçecek olan camiye yardımlar sürüyor.

Beytüşşebap ilçesinde çürük raporuyla yıkılan merkez caminin yerine Ulu Camii yapılmasına karar verildi. Kış ayları nedeniyle inşaatı yarıda bırakan müteahit firma havaların ısınmasıyla beraber inşaata kaldıkları yerden devam etmeye başladı. İki minareli dev cami inşaatını yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı İsmail Pendik hayırsever vatandaşların destekleriyle devlet olarak caminin yapımına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. Pendik "Beytüşşebap merkezimizde eskiden yıkılmak üzere olan camimizi bizden önceki kaymakamımız Murat Şener'in zamanında halkımızla beraber karar verilerek yıkımına başlanmıştı. Onun yerine yeni bir cami yapıyoruz. Ağırlıklı hayır sever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılan bu cami Beytüşşebap açısından büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Altı taziye evi olacak üstü ibadet yeri olacak. Böylece mimari açıdan güzel bir hizmet olacak. İçişleri Bakanımız ve valimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'a da teşekkür ederiz. Kendisi aslen Sivaslı ama babası burada yaşamış buralı olmuş burada evlenmiş burada ölmüş mezarı burada. Oda kendini bir Beytüşşebaplı olarak görerek bize çok büyük destekler vermiştir. Allah'ın izniyle camimiz kurban bayramında faaliyete geçecek. Kış mevsiminin uzun sürmesi bizi biraz geciktirdi. Ama nasip olursa camimizi en kısa zamanda hizmete açacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından yardım gönderen hayırseverlerin yanı sıra kaymakamlık, valilik caminin bir önce faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.