Beytüşşebap'ta üzüm bağlarında budama işleri başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber bağ ve bahçelerdeki üzüm ağaçlarında budama işleri başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde havaların ısınmasıyla beraber ilk bahar aylarında üzüm bağlarında budama işleri hız kazandı. Günlerdir köylüler bağlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra budama işlemlerini de başlattı. Bu yıl erken gelen baharla beraber köylülerin işleri erken başlamış oldu. Gürhan Gökçe, günlerdir bağ ve bahçelerde budama işleri yaptıklarını söyledi. Gökçe, “Havalar ısındı artık bağlarda çalışmalarımız başladı. Bölgede en çok köyümüzde üzüm bağları var ve çok güzel verim alıyoruz. Bu yüzden iyi bakmalıyız. Şimdi budama işlerini yapıyoruz” dedi.