Beytüşşebap'ta virajı alamayan tır yol kenarına savruldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yağmur sonrası yol buz pistine dönündü.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yağmur sonrası yol buz pistine dönündü. Virajı alamayan tır, yol kenarına savruldu.
Alınan bilgilere göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü virajı alamayarak yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasra meydana geldi. Tır, çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldı.