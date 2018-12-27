Beytüşşebap'ta Yerli Malı Haftası etkinliği

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde çalışan kadınlar, Yerli Malı Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik ve eşi ile Halk Eğitim Merkezi görevlileri katıldı. Etkinlikte, yöreye ait yemekler, Türkçe ve Kürtçe müzikler işliğinde sergilendi. Hazırlanan yemekler daha sonra ilçede görevli güvenlik güçlerine gönderildi. Kaymakam Pendik, “Halk Eğitim Merkezimizde çalışan annelerimiz ve bacılarımız, Yerli Malı Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Bu güzel etkinlik eminim Kürt-Türk kardeşliğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Yapılan yöresel yemekler çok güzeldi. Sağ olsun çok yapmışlar, ilçede görev yapan polis özel harekatçılarımıza gönderecekler. Türkçe-Kürtçe şarkılar eşliğinde Yerli Malı Haftasını kutladık” dedi.