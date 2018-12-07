Beytüşşebap'taki resmi kurumlardan eğitime tam destek

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İsmail Pendik, 'Okumak Altındır' projesi kapsamında binlerce öğrenciye ders kitabı ve okuma kitabı dağıttı. Tüm resmi kurumları harekete geçiren Pendik, her gün okulları gezip öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için çalışma başlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki kurum amirlerini harekete geçiren Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İsmail Pendik, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Şerif Çelikkaya ve diğer kurum amirleriyle beraber 'Okumak Altındır' projesi kapsamında okullarda eğitim gören binlerce öğrenciye kitap yardımında bulundu. 5 kitabı okuyup özetini çıkaracak olan öğrenciler ödüllendirilecek. Bu kapsamda öğrenciler her köşe başında kitap okuma yarışına girdi.

Belediye Başkanvekili Pendik, başlattığı projelerle öğrencilerin gönlünde taht kurdu. Şehit Yalçın Adın imam Hatip Ortaokulu, 75'inci Yıl Ortaokulu ve Beytüşşebap Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ziyaret ederek kitap dağıtımı gerçekleştiren Kaymakam Pendik ve beraberindeki heyet yatılı bölge ortaokulunda yatılı kalan öğrencilerle öğle yemeği yedi. Burada öğrencilere kitap dağıtımı yapıldıktan sonra kaymakam Pendik sesi güzel olan öğrencilerden şarkı söylemeleri istendi. şarkı söyleyen öğrenciler alkış yağmuruna tutuldu.