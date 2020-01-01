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Boğazında tümör bulunan keklik ameliyatla sağlığına kavuştu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde boğazında tümör olduğu belirlenen keklik ameliyat edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde boğazında tümör olduğu belirlenen keklik ameliyat edildi. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatın ardından boğazındaki tümör alınan hayvan sağlığına kavuştu.


Uludere ilçesinde bir vatandaş yolda bulduğu kekliği Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne getirdi. Burada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Murat İnan tarafından muayene edilen kekliğin boğazında tümör olduğu belirlendi. Hayvanı ameliyat etmeye karar veren İnan, kekliği uyuşturarak operasyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatın ardından boğazındaki tümör alınan keklik sağlığına kavuştu.


Tarım ve Orman İlçe Müdürü İnan, hemen her gün bir hayvanı hayatta tuttuklarını söyledi. İnan, "İlçemiz genelinde çok yaban hayvan çeşidi var. Yaralı olan hayvanları ameliyat ediyoruz. Bugün ilginç bir ameliyatımız oldu. Hayvansever bir vatandaş tarafından yolda bulunan kekliğin ameliyatını gerçekleştirdik. Boğazında bulunan sert tümör kitlesi 3 santimetre ve nefes darlığına neden oluyordu. Yapılan ameliyatla alındı ve durumu çok iyi. Bugün bizde kalacak, barınakta bir gün kaldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak" dedi.

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