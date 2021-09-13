Bu ilçede gebe inekler artık kesilmeyecek

Şırnak'ta yıllardır ultrason cihazı olmadığı için gebe inekler sahipleri tarafından gebe oldukları anlaşılmadığından kesiliyordu. Kaymakamlık ultrason cihazı aldı, veteriner hekimler yayla yayla dolaşıp inekleri kontrol etti.

Yayla kenti olarak da bilinen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde binlerce büyükbaş hayvan gebe olup olmadığı bilinmediği için sahipleri tarafından kesiliyordu. Tarım ve orman ilçe müdürlüğü ve kaymakamlığa vatandaşların yaptıkları başvurular sonucu İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, bir ultrason cihazı aldırarak gebe hayvanların kesilmesinin önüne geçti. İlçe genelinde bulunan yaylarda havanların gebe olup olmadığını araştırmak için veteriner hekimler günlerdir gebelik testleri yapıyor. Bir çok hayvanı kesimden kurtaran cihaz bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, cihaz olmadığı için uzun zamandır bir çok gebe ineğin kesildiğini, ancak yeni alınan cihaz sayesinde bir çok hayvanın kesimden kurtarıldığını ifade etti. Aktaş, "Bölgemiz hayvancılık bölgesi, özellikle huzur ortamının sağlanmasıyla beraber köylere dönüşler hızlandı. Hayvanlarda artış olunca bir çok hayvan gebe olduğu halde sahipleri tarafından bilinmediği için kesiliyordu. Bu yönde kaymakamlığımıza bir talep oldu. İlçe Kaymakamımız Hasan Uğuz, kaymakamlık kaynaklarından müdürlüğümüze gebelik testi için bir ultrason cihazı aldırdı. Bu gün vatandaşlarımızın müracaatı üzerine yaylalara çıktık ve kontrol ediyoruz hayvanları. Gebeliğinden şüphe duyulan hayvanların üzerinde araştırma yapıyoruz. 5 veteriner hekimimizle beraber bakanlığımızın aşı uygulama programlarını takip ediyoruz. Şimdide bu gibi özel durumlarda da vatandaşımızın hizmetinde oluyoruz'' dedi.

Ayaz Aslan adındaki çiftçi çok mutlu olduğunu söyledi. Aslan, "Yıllardır çiftçiyiz. Dedelerimizden gördük bu mesleği ultrason cihazımız yoktu hayvanlarımızı bilmeden kesip kasaplara satıyorduk. Ama kaymakamımız ve ilçe tarım ve orman müdürümüz sağ olsun bize bir cihaz getirdiler şimdi kontrol ediyorlar bir hafta sonra kesmeyi düşündüğümüz inek gebe çıktı, çok mutlu oldum. Kesmeyeceğim'' diye konuştu.