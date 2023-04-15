Bulgaristan'da evde ölü bulunan genç doktor, Cizre'de defnedildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan ailesinin 4 gün boyunca ulaşamadığı, Bulgar polisinin evde ölü bulduğu 34 yaşındaki doktor Mehmet Şakar'ın cenazesi, Türkiye'ye getirildi.

Bulgaristan'ın Sofya kentinde yaşayan ve ailesi ulaşamadığı için polisin çilingir eşliğinde girdiği evde cansız bedeni bulunan genç doktor Mehmet Şakar'ın cenazesi, Cizre'ye bağlı Güçlü Kolgezer köyünde gözyaşları arasında defnedildi. Tıp eğitimini almak için gittiği Bulgaristan'da mezun olduktan sonra ataması olmayan ve 4 yıldan bu yana Bulgaristan'ın Sofya kentinde yaşayan Mehmet Şakar'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi.

Mehmet Şakar'ın cenazesi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ailesi ve sevenleri tarafından teslim alınıp dini vecibelerinin yerine getirilmesi için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cenaze daha sonra Ulu Cami'ye getirilerek kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Güçlü Kolgezer köyünde gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.

Kardeşinin Bulgaristan'ın Sofya Üniversitesinden mezun olduğunu ve Türkiye'de ataması olmadığından dolayı Sofya'da çalıştığını ifade eden Faysal Şakar, en son geçen hafta Perşembe günü görüştüğünü söyledi. Şakar, "Cuma günü aradım. Telefonu çalıyordu ama açan olmadı, biz de evde dinlendiğini düşündük. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kendisine ulaşamayınca başına bir şey geldiğinden endişelendik ve Bulgaristan'da bulunan iş arkadaşları ve tanıdıklarımıza ulaşmaya çalıştık. Ancak herhangi bir netice alamadık ve görev yaptığı hastanede kardeşim dört gün boyunca işe gitmemesine rağmen onun işe neden gelmediğini araştırıp, soruşturmamışlar. Kardeşim yeni ev değiştirdiği için adresini bulmak çok zor oldu. Kardeşimin yaşadığı evi tespit ettikten sonra arkadaşlarını eve gönderdik. Arkadaşları kapıya gittiğinde klimanın çalıştığını, ışıkların kapalı olduğunu ancak kapıyı açan kimsenin olmadığını söylediler. Biz de ev sahibinden yedek anahtarı istedik. Ancak kapı içeriden kilitlendiği için açılmadı. Bunun üzerine olay Bulgar polisi ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bulgar polisinin çilingir eşliğinde girdiği evde kardeşimin cansız bedeni bulundu ancak oradaki hiç kimse bana bu acı haberi veremedi. Kardeşimin şekeri ve tansiyonu yükseldiği için mide kanaması geçirmiş ve düştüğü yerdehayatını kaybetmiş. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kardeşimin üç gün önce öldüğü tespit edildi" dedi.

Türkiye Başkonsolosluğunun girişimleri sayesinde kısa bir sürede cenazeyi teslim alıp ülkeye döndüklerini ifade eden Faysal Şakar, vermiş oldukları destekten dolayı Başkonsolosluğa ve tüm ilgililere teşekkür ettiğini söyledi.