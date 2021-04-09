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Bursa'dan Şırnaklı öğrencilere hediye

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çeşitli hediyeler, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çeşitli hediyeler, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesinden Beytüşşebap ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine koliler dolusu kitap, oyuncak ve zeka oyunları takımı gönderildi. Kolileri açıp oyuncak ve kitapları öğrencilere dağıtan sınıf öğretmeni İrem Çeri, hediyeleri gönderen Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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