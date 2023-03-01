Buz tutan menderesler çözülmeye başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 5 ay boyunca buz tutan menderesler, havaların ısınmasıyla çözülmeye başladı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 ay boyunca buz tutan menderesler, havaların ısınmasıyla çözülmeye başladı. Yayladaki dev menderesler, güneş yüzünü gösterince çözülmeye başladı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki kilometrelerce uzanan Yeşilöz Deresi, kış boyunca 5 aylık süre içinde buz kesiliyor. Havaların ısınmasıyla beraber buzlar çözülmeye başladı. Dere tekrar akmaya başladı. Adını yaylasından alan dere buz pistine dönmüştü. Cemrelerin düşmesiyle beraber yavaş yavaş çözülen buz, derenin debisini yükseltmeye başladı.