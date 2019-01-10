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Buzdan sarkıtlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Şırnak’ta kar yağışının ardından oluşan dondurucu soğuklar buzdan sarkıtlara neden oldu.

Şırnak'ta kar yağışının ardından oluşan dondurucu soğuklar buzdan sarkıtlara neden oldu. Dev sarkıtlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Aşağıdere köyü Berecin mevkisindeki kayalık alanda buzdan sarkıtlar oluştu. Şırnak-Beytüşşebap yolu üzerinde oluşan sarkıtlar görenleri hayrete düşürüyor. Dev buz kütlelerini görenler telefonlarıyla fotoğraf çekmeye çalıştı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu alan görülmeye değer bir yer haline geldi. Beşir Turan adındaki bir vatandaş her yıl fotoğraf çekmek için buzların oluşmasını beklediğini söyledi. Turan, "Her yıl burada bu güzellik oluşuyor. Ben her yıl burada fotoğraf çekmek için bu anı bekliyorum. Bu sene fazla olmadı geçen yıllarda çok güzel oluyordu. Doğal oluşan bu sarkıtların güzelliği beni büyülüyor. Bu yüzden kayıtsız kalmak istemedim'' dedi.

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