Cami faresi kıskıvrak yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 cami ve 3 iş yerine giren 20 yaşındaki hırsız Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Cizre ilçesinde cami ve iş yerlerinden televizyon, ses sistemi ve elektronik eşya çalan 20 yaşındaki hırsız, asayiş büro polisi ekiplerinin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.'nin (20), Cizre'de dadandığı 2 cami ve 3 iş yerinden televizyon, ses sistemi ve elektronik eşya çaldığı tespit edildi. Başka suçlardan da sabıkası bulunan M.Ç., Cizre Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin sıkı takibi neticesinde yakalandı. Üzerinde 13 fişek eroin maddesi ele geçirilen hırsız ile birlikte; 8 adet matkap, 1 adet elektrikli testere, 1 adet demir iz ibareli kaynak makinesi ve muhtelif 13 başlık, 1 adet laptop, 1 adet laptop şarj aleti, 1 adet 124 ekran TV, 1 adet TV, 1 adet ses sistemi, 2 adet güvenlik kamerası, 1 adet catpower ibareli spiral makinesi, 1 adet ibaresiz kayıt cihazı, 1 adet polygold ibareli şarj aleti, 1 adet amfi, 1 adet ses dağıtım cihazı, 1 adet polyester makinesi, 1 adet spiral makinesi ele geçirildi. Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç.'nin 2 cami ve 3 iş yerinden çaldığı malzemeler müştekilere sağlam bir şekilde teslim edildi.