Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti Şırnak'ta

Şırnak'ta AK Parti tarafından kazanılan 15 belediyenin sorun ve sıkıntılarının tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen bürokratlar Silopi ilçesindeki belediyelerde incelemelerde bulundu.

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selçuk Aydemir, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal, TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Mehmet Bedestenci, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, AK Parti belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarını en üst düzeyde ele almak için Şırnak bölgesine çıkarma yaptı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde iftar açan heyet karayolu ile akşam saatlerinde Silopi ilçesi Başverimli beldesini ziyaret etti. Heyeti, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan karşıladı. Belediye binası önünde gece geç saatlere kadar sorunları dinleyen heyet çözüm noktasında atılacak adımlar konusunda istişare yaptı.

Ziyarete ilişkin bilgi veren AK Parti il Başkanı İbrahim Halil Erkan, “seçimden sonra 19 belediyeden 15'i Ak Parti belediyeciliğine kavuştu. Biz bu belediyelerin kalkınma ve 5 yıllık eylem planlarını hazırlıyoruz. Sadece belediyelerimiz değil aynı zamanda köylerimizin de sorunlarını ele alıyoruz. Özellikle köy konaklarının yapılması, içme suyu ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması, kanalizasyon altyapı sorunlarının bertaraf edilmesi, sulama kanallarının hazırlanması, belediyelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok konuyu ele aldığımız bu çalışma programında öyle zannediyorum ki bugüne kadar Şırnak'ta hiç olmamış bir başarılı belediyecilik anlayışını sürdüreceğiz.

Bu toplumu yaşanılır kılmanın mücadelesini veriyoruz. Üreten bir toplum arzu ediyoruz. Bunun için iki temel başlıkta siyasetimizi sürdürüyoruz. Birincisi huzur, dostluk ve kardeşlik. Huzurun ve dostluğun olmadığı bir ortamda biz kalkınmada elde edemeyiz. İkinci öncülüğümüz ise refah seviyesinin arttırılmasıdır. Bu çok geniş bir kavram. Ekonomik refahta bunun içine girer, sosyal refahta bunun içine girer. Biz bütün bunları yek vücut olarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Belde belediyesinin avlusundayız. 8 tane üst düzey bürokratımız nasıl buraya hizmet ederiz anlayışı içerisindeler. İşte halkın bunu görmesi lazım. Bundan önce milletin kendi imkanlarını, kendi sermayesini, belediyenin olanaklarını hizmetten ziyade kirli bir siyasete aktaran anlayıştan ziyade, şuan bütün enerjisini gecesini gündüzünü halkın hizmetine aktaran bir siyasal anlayıştan bahsediyoruz” dedi.

Toplantının ardından heyet Başverimli beldesinde sahur yaptı. Heyet sabah saatlerinde çalışmalarına devam etmek için Şırnak'a geçti.