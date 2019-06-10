Çevrimli katliamı şehitleri anıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde 10 Haziran 1990 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından katledilen 27 vatandaş için anma töreni düzenlendi.

Çevrimli köyünde düzenlenen törene, Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Güçlükonak Kaymakamı Serhat Doğan, Güçlükonak Belediye Başkan Bahattin Aktuğ, Gazi ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, terör örgütünün Çevrimli köyünde toplamda 29 vatandaşı katlettiğini anımsatarak, terör örgütü PKK'nın derdinin Kürtlük olmadığını vurguladı. Vali Yardımcısı Efendioğlu, “Terör örgütü buradaki insanları kendilerinden saymadılar ki onları zalimce alçakça katlettiler. Buradaki insanlar köylerine, memleketlerine, al bayrağımıza sahip çıktılar onlara fırsat vermediler. Bundan dolayı ben hem şahsım adına hem de milletim devletim adına teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü, namusa, çocuklarımıza, bayrağımıza ne kutsalımız varsa bütün kutsallarımıza göz dikecek hainliktedir. Bunu bizim nesillerimize iyi anlatmamız gerekiyor ki yarın tekrardan aynı tuzağa düşmeyelim. Bu insanlara kesinlikle destek vermeyelim. Biz kendi toprağımızda, vatanımızda gayet mutluyuz. Burada hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ailelerine baş sağlığı diliyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan köy muhtarı İbrahim Özbey, terör örgütü PKK'nın köylerinde katliam yaptığını söyledi. Özbey, “27 vatandaşımız şehit edildi. 4'ü güvenlik korucusu, 23 kişi ise sivil vatandaştı. Olayı hala dün gibi hatırlıyoruz. Biz bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Çocuklarımıza da bu katliamı anlatıyoruz. Canımızın son damlasına kadar unutmuyoruz. Terör örgütünün yaptığı vahşet hepimiz farkındayız. Bu tür vahşetleri yapan terör örgütlerin Allah belasını versin, Allah kahretsin. Eğer bu dava Kürt davası ise, bu insanlarda Kürt'tü. Bunlar Kürtlerin düşmanlarıydı. Kürtlükle hiçbir alakası yoktu. Burada şehit edilen şehitlerimiz hepsi çoluk çocuktu. Yaşlı kadın, hamile kadın demeden katledildiler. Bunlar hala sağda solda biz Kürtlerin halkını savunuyoruz diyorlar. Ama maalesef boştur. Bunların sadece amacı Amerika ve İsrail'in destek vermesidir. Bunu bilmemiz lazım. Sonuna kadar biz devletimizin yanındayız. Bu olayı hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu.

Törenin ardından katılımcılar şehitlerin mezarlarına giderek dualar okundu.