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CHP'li milletvekilleri, Cizre TSO Başkanı Sevinç ile görüştü

CHP İzmir Milletvekili ve aynı zamanda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Tacettin Bayır ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç ile görüştü.


CHP İzmir Milletvekili ve aynı zamanda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Tacettin Bayır ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül beraberinde CHP Şırnak İl Başkanı Cihangir Bilin, CHP Cizre İlçe Başkanı Kemal Çinko ile birlikte Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ile bir araya geldi. Ziyarette pandemi süreci dolayısı ile esnaf ve işverenlerin yaşadığı sorunlar, bölgedeki işsizlik sorunu, esnaf ve iş camianın yaşadığı sorunlar ile ilgili istişarelerde bulunuldu.


Sevinç, ziyaretlerinden ötürü CHP heyetine teşekkür etti.

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