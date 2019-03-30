Çiçek açan ters laleler kar altında kaldı

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Çiçek açan ters laleler kar altında kalarak dondu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Dağlarda yetişen ve çiçek açma döneminde etkili olan kar yağışı ters laleleri kar altında bıraktı. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kara yolları ve ilçe özel idare ekipleri yolları açık tutmak için dün akşamdan beri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar yağışının devam ettiği her iki ilçede vatandaşlar ilkbaharı beklerken tekrar kışı yaşadı.