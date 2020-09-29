İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre 35 yıl sonra sinema salonuna kavuştu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde sinema salonu açıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde sinema salonu açıldı. Bu salon, ilçede 35 yıl aradan sonra açılan ilk sinema oldu.


Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun da katılımıyla sinema salonunun açılışı yapıldı. Kaymakam Sinanoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin her alanda büyümesiyle yeni iş yerleri açıldığını söyledi. İlçedeki sinema salonunun uzun yıllar önce kapandığını belirten Kaymakam Sinanoğlu, “Sinema salonu, ilçemizde eksikliği hissedilen işletmelerin başında geliyordu. Çok şükür, bu eksiklikte giderildi. Alışveriş merkezini ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.


540 kişilik salonlardan 3'ünün 3D diğer 2'sinin 2D konseptine uygun dizayn edildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.