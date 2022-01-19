Cizre Adliyesinde görüşme odaları hizmete girdi

Şırnak'ın Cizre ilçesi Adliye Sarayında, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyan adli görüşme odaları (AGO) faaliyete geçti.

Cizre Adalet Sarayında, suç mağduru kadınlar ile çocukların, cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları hizmete girdi. Adli görüşme odalarının görüşme yapılacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere, görüşme ve gözlem odası şeklinde iki odadan oluşan adli görüşme odalarının açılışı Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kemal Gökmen, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Alcan ile adliyede görevli hakim ve cumhuriyet savcılarının katılımı ile yapıldı.

Adli görüşme odaları ile ilgili Cizre Adliyesinden yapılan açıklamada, “Çocuklar ile kırılgan olan gruptaki mağdurların, sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman pedagog ve psikolog eşliğinde, özel teknik imkanlarla donatılmış şekilde ifadesinin sağlıklı imkanlarda alınabilmesi için adli görüşme odaları Adalet Bakanlığımızın desteği ile kurulmuş ve hizmete açılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Uzman pedagog ve psikologlar aracılığıyla mağdurun ifadesinin alındığı, teknik görüntü ve dinleme cihazı bulunan görüşme odası ile görüşme odasındaki ifade sürecinin hakim, savcı, avukat ve ilgililer tarafından mağdur ile temas kurulmadan izlenilecek. Gerektiğinde ifade alan uzmana mikrofon aracılığı ile mağdur duymadan soru sormada imkanı ile donatılmış gözlem odası olmak üzere 2 odadan oluşan adli görüşme odaları, hem mağdurun güvenli ve huzurlu bir ortamda sağlıklı bir şekilde ifadesinin alınmasını sağlayacak hem de mağdurların çok defa adli makamların önüne çıkarak stres ve kaygı seviyesinin artmasının, psikolojisinin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilecektir. 1 Yargı Paketi ile birlikte ceza muhakemesi kanunumuzun 236. maddesine yapılan ekleme ile çocuk ve kırılgan guruptaki mağdurların ifadesinin özel ortamda alınmasının gerekliliği, bu bireylerin sanık yada şüpheli ile yüz yüze gelmesinde sakıncalı bulunması hususlarına değinilerek uzman eşliğinde ifade alınması için adliyeler bünyesinde özel ortamlar kurulması öngörülmüş ve yasanın işaret ettiği adli görüşme odaları bu süreçte çok daha güvenli bir ortamda adaletin tecellisine de hizmet edecek şekilde ifadelerinin alınması için önemli bir aşama olan adli görüşme odamızın adliyemize ve Cizre'ye hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.