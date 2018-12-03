Cizre Belediye Başkanı Faik Arıcan, çocuklara forma hediye etti

Cizre'de oynanan Cizre Belediyesi Voleybol Takımı ve Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı arasında oynanan voleybol maçını izlemeye gelen çocuklara Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan tarafından forma hediye edildi. Çocukların eğitimlerinin yanında her zaman sporla da ilgilenmelerinin güzel bir şey olduğunu ifade eden Arıcan, "Çocuklarımız için her türlü desteği elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bir yandan eğitimlerini almaya devam ederken, bir yandan da sportif alanlarda da kendi yeteneklerini ortaya koymalıdır. Bizlerde çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlamak, onlara bu zemini hazırlamaya çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sportif alanlarda başarı elde etmesi aileleri kadar bizleri de sevindirecektir” dedi.