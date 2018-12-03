İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre Belediye Başkanı Faik Arıcan, çocuklara forma hediye etti

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, çocuklara Cizre Spor Forması hediye ederek çocukları sevindirdi.


Cizre'de oynanan Cizre Belediyesi Voleybol Takımı ve Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı arasında oynanan voleybol maçını izlemeye gelen çocuklara Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan tarafından forma hediye edildi. Çocukların eğitimlerinin yanında her zaman sporla da ilgilenmelerinin güzel bir şey olduğunu ifade eden Arıcan, "Çocuklarımız için her türlü desteği elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bir yandan eğitimlerini almaya devam ederken, bir yandan da sportif alanlarda da kendi yeteneklerini ortaya koymalıdır. Bizlerde çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlamak, onlara bu zemini hazırlamaya çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sportif alanlarda başarı elde etmesi aileleri kadar bizleri de sevindirecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.