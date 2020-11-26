Cizre Belediyesi, caddeleri süslemeye devam ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Şerafettin Elçi Caddesinde başlattığı kaldırım yenileme, nergis çiçekli aydınlatma direkleri ile su olukları çalışmalarını tamamladı.

Cizre Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kaldırımlar yenilenerek genişletildi. Karşılıklı olarak nergis çiçekli aydınlatma direkleri yerleştirildi. Eskiyen elektrik hatları değiştirildi. Su olukları ve asfalt serimi ile Şerafettin Elçi Caddesi yeni görünüme kavuştu. Ayrıca yapılan çalışmaların ardından cadde tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

Kentin modern ve yaşanabilir bir kent olması noktasında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçenin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, kilit parke ve asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "İlçemizin dört bir yanında devam eden altyapı çalışmalarıyla, yenilenen ve yeni yapılan parklarıyla, asfaltlanan mahalle ve yeni yapılan kanalizasyon hatlarıyla, toz ve kirden kurtarılarak düzenleme yapılan cadde ve sokaklarıyla, kronik bir sorun haline gelmiş içme suyu sorununun çözülmesiyle, yenilenen okullarıyla, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ve daha birçok projeyle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor. Yer ve bölge ayrımı gözetmeksizin ilçe genelinin tümünde kaldırım yenileme, kilit parke döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Kaldırım ve orta refüj çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda birçok ara yol ve yan yollarda ve sokaklarımızda asfaltlama çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. İlçemizin hemen hemen her noktasında bir çalışmamız var. Cadde, sokak düzenlemelerine de ayrıca önem veriyoruz. İlçe genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışıyoruz" dedi.